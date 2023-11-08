سوريا.. فعالية تعريفية بالجامعات الروسية في درعا

نظم العسكريون الروس وموظفو المركز الروسي للعلوم والثقافة "البيت الروسي" فعالية تعليمية في إحدى المدارس بمدينة درعا تهدف إلى تعريف الطلاب على الجامعات الروسية وإمكانية الالتحاق بها.

ونظم درس تعريفي لطالبات الصفوف الثانوية عرضت خلاله مشاهد مصورة لمؤسسات التعليم العالي الروسية والمهن والتخصصات التي يمكنهن اتقانها أثناء الدراسة في روسيا. كما تم تعريف الفتيات بالثقافة الروسية وتقاليد شعوب روسيا.

المصدر: RT