افتتاح أول معرض تعريفي بجامعات روسيا في تونس (صور)

استضافت مدينة العلوم في تونس العاصمة أمس 16 نوفمبر أول معرض تعريفي بالجامعات الروسية تحت عنوان Education in Russia for Tunisia 2023، بمشاركة 17 جامعة من مختلف أنحاء روسيا.

وقال المركز الثقافي الروسي في تونس، "البيت الروسي في تونس"، إن الجامعات الروسية التي تمثل 15 مقاطعة وإقليما من روسيا، عرضت إمكانياتها وقدراتها على جميع المهتمين بالتعليم الروسي في تونس التييتزايد فيها كل عام الاهتمام بالدراسة في روسيا.

إقرأ المزيد

ويسهل ذلك حقيقة أن تونس هي الدولة الإفريقية الوحيدة التي أدرجت فيها اللغة الروسية على مناهج المدرسة كلغة أجنبية إضافية يدرسها التلاميذ في مدارس الثانوية الحكومية، ويتم تدريس اللغة الروسية نفسها رسميا في جامعات البلاد منذ 1976.

وأكد "البيت الروسي في تونس" أن مئات الأشخاص زاروا المعرض في يومه الأول، من بينهم طلبة الجامعات الذين يدرسون اللغة الروسية، وممثلو الجمعية التونسية لخريجي الجامعات السوفيتية، وأساتذة اللغة الروسية وآدابها، وأعضاء جمعية التراث الروسي وغيرهم.

وحضر حفل افتتاح المعرض ممثلون عن سفارة روسيا في تونس والبيت الروسي في تونس ومدير مدينة العلوم فتحي زقروبة وممثلي وكالات الأنباء والصحف الروسية والعربية والتونسية.

وسيواصل المعرض أنشطته في 17 نوفمبر في ثاني أكبر مدينة في البلاد صفاقس، حيث سيستقبل المعرض زواره وضيوفه في معرض صفاقس الدولي.

RT

RT

RT

RT

RT

RT

RT

RT

RT

المصدر: RT