سبب غريب قد يجعل الهزيمة مفيدة لدورتموند أمام ريال مدريد بنهائي دوري الأبطال

يستعد بوروسيا دورتموند الألماني لخوض مباراة هامة ضد ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا في الأول من يونيو المقبل على ملعب "ويمبلي" في لندن.

وقد فجرت صحيفة "رور ناخريشتن" الألمانية، مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكدت أن المكافآت التي سيحصل عليها دورتموند حال خسارته اللقب، ستكون أكثر مما سيحققه إذا توج بدوري الأبطال والسبب يكمن في لاعبه السابق، الإنجليزي جود بيلينغهام المنضم لريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023.

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وأضافت: "قد يبدو الأمر غريبا، لكن هذا ليس بسبب الجائزة التي يمنحها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للبطل والوصيف ولكن بسبب مكافأة خاصة بعقد انتقال بيلينغهام إلى ريال مدريد".

وكان بيلينغهام قد انتقل إلى ريال مدريد مطلع الموسم الجاري، قادما من بوروسيا دورتموند مقابل 103 مليون يورو.

وأشارت "رور ناخريشتن" إلى أن هناك بندا في عقد انتقال بيلينغهام إلى ريال مدريد، يمنح النادي الألماني الحصول على أموال إضافية كمكافأة حال مساهمة اللاعب الدولي الإنجليزي في فوز الملكي بدوري أبطال أوروبا.

وأوضحت أن صفقة بيلينغهام تضمنت حوالي 32 مليون يورو من الإضافات والمكافآت، بعضها يتعلق بالفوز بلقب الدوري الإسباني والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

كما تضمنت الصفقة حصول دورتموند على مكافأة إضافية قيمتها خمسة ملايين يورو من ريال مدريد، إذا توج بيلينغهام مع الفريق بدوري الأبطال.

وإذا تواجد بيلينغهام بفريق الموسم في دوري أبطال أوروبا، سيحصل بوروسيا دورتموند على مليوني يورو أيضا، بحسب ما أوضحت صحيفة "بيلد" الألمانية.

وسيحصل الخاسر في نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم على نحو 15 مليون يورو، بينما سينال الفائز 20 مليون يورو.

ونتيجة لذلك، سيحصل دورتموند على حوالي 22 مليون يورو في حال خسارته النهائي (15 + 5 +2)، مقابل 20 مليون يورو في حال الفوز به (إذا لم يتواجد بيلينغهام ضمن فريق الموسم لدوري الأبطال).

ومن المستبعد أن يفضل دورتموند الحصول على أرباح إضافية مقابل الخسارة، حيث يطمح النادي الملقب بـ"أسود الفيستيفال" للتتويج بالكأس ذات الأذنين للمرة الثانية في تاريخه، بعد الأولى التي تحققت عام 1997.

المصدر: sportbible