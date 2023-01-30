يوم اللغة الروسية في تونس

شهدت تونس الأسبوع الماضي يوم الأبواب المفتوحة واللغة الروسية والذي نظم تحت شعار" من موسكو إلى المهدية مع الحب".

وقال مدير الدار الروسية في العاصمة التونسية، يوري زايتسيف:" أجرت الدار الروسية في تونس يوم الأبواب المفتوحة واللغة الروسية لتلاميذ مدرسة "طاهر سفر" في المهدية والتي تعد من إحدى مؤسسات التعليم الرائدة في المنطقة. وأقيمت الفعالية بالتعاون مع جمعية مدرّسي اللغة الروسية والمجلس التنسيقي لمنظمات أعضاء الجالية الروسية في تونس وبدعم من وزارة التربية التونسية والسفارة الروسية في تونس.

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وشاهد تلاميذ المدرسة مقاطع من مسرحيات البالي الروسية قدّمتها مدرسة "دياغيليف" للباليه، بصفتها من أقدم وأشهر مدارس الرقص في شمال أفريقيا والتي تم تأسيسها عام 1993. كما شاهدوا أداء تلاميذ المدرسة الثانوية لدى السفارة الروسية ومدرسة "الفسيفساء" من مدينة سوسة التونسية، ما ساعد التلاميذ في الاطلاع على تاريخ روسيا وثقافتها.

وأوضح أن يوم الأبواب المفتوحة مكّن الأطفال الذين يدرسون اللغة الروسية من أظهار إنجازاتهم والحصول على خبرات إضافية.

وأعاد إلى الأذهان أن الفعالية التي أقيمت في المهدية هي جزء من برنامج واسع النطاق من شأنه ترويج اللغة الروسية تحققه الدار الروسية في تونس بدعم من وزارة التربية التونسية.

يذكر أن مدرسة "طاهر سفر" تم تأسيسها عام 1967 ويدرس فيها كل عام نحو 1000 تلميذ. وقد أدرجت اللغة الروسية على مناهج المدرسة كلغة أجنبية إضافية يدرسها التلاميذ.

ويتم تدريس اللغة الروسية في 15 مدرسة تونسية في 10 مدن.

المصدر: تاس