الأدب الروسي على رفوف معرض القاهرة الدولي للكتاب (صور)

تشارك روسيا بجناح متميز بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، حيث سيتم تنظيم عدد من الفعاليات الخاصة خلال أيام المعرض.

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وأوضحت نوران عصام إحدى المتطوعات من المركز الثقافي الروسي بالقاهرة لـRT، أن الجناح يضم مجموعة كبيرة من الكتب التي تتعلق بالأدب الروسي وأدب الأطفال وأدب الروايات.

وأشارت إلى أن الجناح يقدم خدمة استعارة الكتب لتحقيق أعلى استفادة ممكنة وتقديم خدمات مبسطة لزائري المعرض، وذلك عن طريق المركز الثقافي الروسي بالقاهرة.

وقالت دهب عاطف إحدى المتطوعات من المركز الثقافي الروسي أن الجناح يضم سلسلة كاملة لتعلم اللغة الروسية واللغة العربية؛ مشيرة إلى أن هناك مجموعة من الكتب التي تتحدث عن الشخصيات التاريخية في روسيا.

وأشارت إلى أن هناك إقبالا من الزائرين على زيارة الجناح الروسي في اليوم الأول لمعرض الكتاب سواء من الروسيين المتواجدين في مصر أو من المصريين الراغبين في تعلم اللغة الروسية؛ مشيرة إلى أنه سيتم تنظيم فاعلية ثقافية يوم 3 فبراير المقبل داخل المعرض؛ وأمسية ثقافية يوم 4 فبراير بالمركز الثقافي الروسي.

المصدر: RT