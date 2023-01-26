 
مباشر

الأدب الروسي على رفوف معرض القاهرة الدولي للكتاب (صور)

الثقافة والفن

الأدب الروسي على رفوف معرض القاهرة الدولي للكتاب (صور)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/umqz

تشارك روسيا بجناح متميز بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، حيث سيتم تنظيم عدد من الفعاليات الخاصة خلال أيام المعرض.

الأدب الروسي على رفوف معرض القاهرة الدولي للكتاب (صور)
إقرأ المزيد
مصر تستحضر روح
مصر تستحضر روح "كاتيوشا الروسية" على الطريقة الفرعونية! (فيديو)

وأوضحت نوران عصام إحدى المتطوعات من المركز الثقافي الروسي بالقاهرة لـRT، أن الجناح يضم مجموعة كبيرة من الكتب التي تتعلق بالأدب الروسي وأدب الأطفال وأدب الروايات.

وأشارت إلى أن الجناح يقدم خدمة استعارة الكتب لتحقيق أعلى استفادة ممكنة وتقديم خدمات مبسطة لزائري المعرض، وذلك عن طريق المركز الثقافي الروسي بالقاهرة.

الأدب الروسي على رفوف معرض القاهرة الدولي للكتاب (صور)

وقالت دهب عاطف إحدى المتطوعات من المركز الثقافي الروسي أن الجناح يضم سلسلة كاملة لتعلم اللغة الروسية واللغة العربية؛ مشيرة إلى أن هناك مجموعة من الكتب التي تتحدث عن الشخصيات التاريخية في روسيا.

الأدب الروسي على رفوف معرض القاهرة الدولي للكتاب (صور)

وأشارت إلى أن هناك إقبالا من الزائرين على زيارة الجناح الروسي في اليوم الأول لمعرض الكتاب سواء من الروسيين المتواجدين في مصر أو من المصريين الراغبين في تعلم اللغة الروسية؛ مشيرة إلى أنه سيتم تنظيم فاعلية ثقافية يوم 3 فبراير المقبل داخل المعرض؛ وأمسية ثقافية يوم 4 فبراير بالمركز الثقافي الروسي.

الأدب الروسي على رفوف معرض القاهرة الدولي للكتاب (صور)

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا