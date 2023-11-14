جامعات روسية تنظم معرضا في تونس للتعريف بالعملية التعليمية في روسيا

يقام في تونس لأول مرة معرض Education in Russia for Tunisia 2023، حيث سينظم في 16 نوفمبر بمجمع "مدينة العلوم" بالعاصمة، وفي 17 نوفمبر في المجمع الدولي للمعارض بمدينة صفاقس.

وسيحضر ممثلون عن الجامعات الروسية الرائدة لإطلاع زوار المعرض على عملهم ومشاريعهم المثيرة للاهتمام وتفاصيل العملية التعليمية في روسيا، كما سيبحثون مع زملائهم التونسيين مجالات التعاون وتطوير وتعزيز العلاقات التعليمية والعلمية الروسية التونسية.

إقرأ المزيد

ويعتبر معرض Education in Russia for Tunisia 2023 "التعليم في روسيا لتونس 2023" حدثا دوليا هاما في عالم التعليم. حيث ستقدم أكثر من 20 جامعة روسية رائدة من 15 مقاطعة ومدينة في روسيا برامجها ومشاريعها التعليمية للزوار، وتتحدث عن نظام التعليم العالي في روسيا، والإمكانات العلمية، وتطوير التعاون الدولي بين الجامعات.

ويستطيع زوار المعرض التعرف بشكل تفصيلي على التخصصات التي يدرسها الطلاب في الجامعات الروسية المشاركة في المعرض، وأحدث الاختصاصات والمنهجيات في مجال التعليم الروسي. وسيكون ممثلو الجامعات على استعداد لتقديم الاستشارات والتوضيحات والإجابة على أي سؤال يتعلق بالبرامج التعليمية، والتعريف بعملية القبول في الجامعات الروسية.

وسيتمكن الطلاب وأولياء أمورهم من التعرف على شروط الدراسة في الجامعات الروسية، بما في ذلك في إطار البرنامج المجاني للحكومة الروسية، وسينظر طلاب وخريجو الجامعات التونسية في إمكانية مواصلة دراستهم في روسيا، في إطار برامج الماجستير والدراسات العليا. وسيتعرف الخريجون التونسيون من الجامعات الروسية على البرامج التعليمية الإضافية وفرص رفع المهارات وتحسين الأداء في إطار الاختصاص الذي درسوه. كما يستطيع ممثلو الجامعات والدوائر التعليمية التونسية من دراسة ومناقشة إمكانيات تنظيم التعاون في مجال تبادل الطلاب وتدريب المعلمين.

المصدر: RT