لافروف: تونس في مقدمة شركائنا بإفريقيا وندعم مسعى قيادتها لتعزيز اقتصادها واستقرارها

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن روسيا تدعم القيادة التونسية في مسعاها لتعزيز اقتصاد البلاد واستقرار الدولة.

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جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك لوزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والتونسي نبيل عمار، عقب لقائهما اليوم الثلاثاء في موسكو. وتابع الوزير الروسي أن الجانب الروسي "استمع باهتمام إلى المعلومات بشأن إعادة الهيكلة التي تقوم بها القيادة التونسية ممثلة في الرئيس قيس سعيد"، وأكد على دعم روسيا للقيادة التونسية في مسعاها لتعزيز اقتصاد البلاد واستقرار الدولة.

وأكد لافروف على أن تونس في مقدمة الدول التي تتعاون معها روسيا في إفريقيا، حيث بلغ مستوى التبادل التجاري مع تونس خلال 6 أشهر من العام الجاري 1.2 مليار دولار.

من جانبه قال وزير الخارجية التونسي نبيل عمار إن هذه الزيارة سوف تكون تربة خصبة للتحضير للجان الثنائية للتعاون بين البلدين، وأكد حفاظ تونس على العلاقات مع جميع الدول، وتقديرها الخاص لروسيا لما يلمسه من احترام روسيا لرموز وتاريخ تونس.

وردا على سؤال بشأن رفض تونس التعامل مع صندوق النقد الدولي، قال عمار إن تونس لا ترفض الشراكة مع أحد على حساب أحد آخر، ولديها شروط واضحة للعمل مع صندوق النقد الدولي، ولديها خطوط حمراء لا تتخطاها حفاظا على المصالح الاقتصادية للبلاد، وعلى استعداد للعمل في إطار هذه الخطوط.

المصدر: RT