روسيا واليمن تناقشان التعاون في مجال الجيولوجيا واستخدام باطن الأرض

اتفقت روسيا واليمن خلال اجتماع عقده وفدان من البلدين في موسكو على وضع مذكرة مشتركة بين الإدارات تخلق أساسا قانونيا لتفاعل وتشارك المتخصصين في مجال الجيولوجيا واستثمار باطن الأرض.

وجاء في بيان وزارة الموارد الطبيعية والبيئة الروسية نقلا عن مدير إدارة التعاون الدولي وتغير المناخ في الوزارة إيفان كوش: "يرتبط بلدانا بعلاقات ودية حميمة ويسعدنا أن تتاح لنا الفرصة لمناقشة قضايا التعاون الروسي اليمني في مجال الجيولوجيا واستثمار باطن الأرض".

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وأضاف كوش: "من جانبنا نحن مستعدون لمشاركتكم خبراتنا المتراكمة في هذا المجال".

وأوضحت الوزارة في بيانها أن "أحد الموضوعات الرئيسية للاجتماع كان الجيولوجيا".

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بدوره قال رشيد بارباع عضو المجلس الاستشاري للجمهورية اليمنية: "أنا واثق من وجود إمكانات كبيرة لمواصلة تطوير التعاون المتبادل المنفعة في المجال الجيولوجي بين بلدينا".

ولفت الجانب اليمني إلى "اكتشاف رواسب تحتوي نفطا ومواد هيدروكربونية في الجمهورية اليمنية، بالإضافة للكشف عن احتياطيات المعادن الصلبة مثل النيكل والنحاس والذهب"، مشيرا إلى أن "البلاد تتمتع حاليا بظروف مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال استثمار باطن الأرض".

المصدر: تاس