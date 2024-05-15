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أوكرانيا تنسحب من اتفاقيات رابطة الدول المستقلة

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أوكرانيا تنسحب من اتفاقيات رابطة الدول المستقلة
Legion-Media
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وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مراسيم تقضي بالانسحاب من عدد من الاتفاقيات الموقعة في إطار رابطة الدول المستقلة، بما فيها الاتفاقيات المتعلقة بالقوات المسلحة والإستراتيجية

ووفقا للمراسيم التي نشرت على الموقع الإلكتروني للرئاسة الأوكرانية، انسحبت كييف من اتفاقية رابطة الدول المستقلة لعام 1991 بشأن القوات المسلحة وقوات الحدود. كما انسحبت أوكرانيا من الاتفاقيتين المتعلقتين بالقوات الاستراتيجية لعام 1991 وبوضع القوات الاستراتيجية لعام 1992.

بالإضافة لذلك، صدر مرسوم بالانسحاب من اتفاقية عام 1992 الخاصة بتشكيل لجنة استشارية مشتركة لقضايا نزع السلاح.

كما تم التوقيع على مرسوم بالانسحاب من قرار مجلس قادة دول رابطة الدول المستقلة الخاص بمشاركة أوكرانيا في مجلس وزراء الداخلية.

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ومنذ ربيع عام 2022، اتخذت السلطات الأوكرانية العديد من قرارات الانسحاب من اتفاقيات رابطة الدول المستقلة. كما بدأت كييف أيضًا بإلغاء العديد من اتفاقيات التعاون الثنائية مع بيلاروسيا.

وبحسب الاتفاقات يتوجب على وزارة الخارجية الأوكرانية إخطار اللجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة بالانسحاب من الاتفاقية المتعلقة بالقوات المسلحة وقوات الحدود، وكذلك من القرار الخاص بالمشاركة في مجلس وزراء الداخلية.

كما يتوجب على وزارة الخارجية الأوكرانية أن تبلغ حكومة بيلاروسيا بانسحابها من الاتفاقية الخاصة بإنشاء اللجنة الاستشارية المشتركة لقضايا نزع السلاح.

المصدر: تاس

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