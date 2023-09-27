شن هجوما على الأحزاب الشعبوية واليمينية.. سياسي ألماني يدعو للعمل مع تونس لحل مسألة الهجرة

أكد رئيس "حزب الشعب الأوروبي" وزعيم كتلة البرلمانية مانفريد فيبير، بأنه يجب إيجاد طريقة لحل مشكلة المهاجرين من خلال العمل مع شركائهم في تونس.

وأضاف فيبير خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت مع الوكالات الإعلامية في بروكسل الأربعاء، أن "فرض حصار بحري محتمل في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط ​​لمحاولة وقف تدفقات الهجرة، ليست قضية مطروحة على طاولة النقاش اليوم"، حسبما نقلته وكالة "آكي" الإيطالية.

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وردا على سؤال حول دور "حزب الرابطة" الذي سيعقد مؤتمرا لمجموعة الهوية والديمقراطية في إيطاليا في ديسمبر المقبل، صرح فيبير بأن الشعبويين والمتطرفين اليمينيين كـ"حزب البديل من أجل ألمانيا" أو غيره، بل وحتى مارين لوبان، التي حلت في إيطاليا ضيفة على "حزب الرابطة" في بونتيدا، لا يريدون حل المشاكل التي يطرحها تدفق الهجرة".

وأردف بالقول "بل على العكس من ذلك، فإن هذه القوى السياسية تستفيد من الإبقاء على المشكلة لأنها من دونها لا يمكنها أن تزرع بذور القلق في مختلف أنحاء أوروبا".

وأضاف الرجل الأول في حزب الشعب الأوروبي، أن "هذا الطيف من المشهد السياسي، المتطرفون اليمينيون والشعبويون، لا يشكلون حلا للمشكلة".

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وشدد السياسي الألماني على أن موقف الحكومة الإيطالية كان بناء وكان أنطونيو تاياني أحد المفاوضين الرئيسيين لمذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس.

وأشار في السياق إلى وجود نهج بناء للغاية من جانب الحكومة الإيطالية ويسعده أن تكون روما جزءا من الحل.

كما شدد زعيم "حزب الشعب الأوروبي" على أهمية "استعادة السيطرة" على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مؤكدا أنها مشكلة حقيقية مع التدفق المستمر للمهاجرين.

ورأى السياسي، عضو الاتحاد الاجتماعي المسيحي الألماني، أن ما يثير القلق الكبير هو أن 90% من الوافدين على طول طريق وسط المتوسط يغادرون من تونس و10% فقط من ليبيا، مشيرا إلى أنه لا يوجد بديل لمحاربة المتاجرين بالبشر ليس سوى القيام بذلك من خلال مقاربة الشراكة مع جيرانهم.

واختتم بالقول "لهذا السبب فإننا كحزب الشعب الأوروبي ندعم مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس"، وفق ما نقلته وكالة "آكي".

المصدر: وكالة "أكي" الإيطالية