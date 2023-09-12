إنقاذ مستكشف الكهوف الأمريكي من كهف عميق في تركيا

أفادت قناة "سي إن إن" بأنه تم إنقاذ مستكشف وعالم الكهوف الأمريكي مارك ديكي من كهف في جنوب تركيا بعد أن علق على عمق كيلومتر واحد تحت الأرض في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت وكالة إدارة الطوارئ التركية إن عالم الكهوف المصاب أصبح الآن "في أيدي رجال الإنقاذ".

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وقال رجب سالسي من الوكالة: "إنه بخير، سيذهب بمروحية إلى مستشفى مرسين".

وذكر الاتحاد التركي لعلم الكهوف أن ديكي أصيب بمرض حاد في الجهاز الهضمي أثناء وجوده في كهف موركي الذي يبلغ عمقه 1276 مترا.

وفي 2 سبتمبر، أفادت جمعية إنقاذ الكهوف الأوروبية أن الرجل يعاني من آلام حادة في المعدة ولن يتمكن من الصعود إلى السطح بمفرده.

وبدأت يوم السبت 9 سبتمبر عملية الإنقاذ الدولية التي شارك فيها نحو 200 شخص. وقبل ذلك، تم تسليم الأدوية والدم للضحية لنقل الدم، حيث كان يعاني من نزيف داخلي. وبعد الإجراءات الطبية، بدأ يشعر بالتحسن، لكنه لم يتمكن من الصعود إلى السطح من تلقاء نفسه.

المصدر: غازيتا. رو