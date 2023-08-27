مستشار رئاسي أمريكي سابق يكشف متى ستتحسن العلاقات بين موسكو وواشنطن

قال توماس غراهام، وهو مستشار سابق لشؤون روسيا وأوراسيا في البيت الأبيض، إنه سيصبح من الممكن تحسين العلاقات بين موسكو وواشنطن بعد انتهاء المرحلة الحادة من النزاع الأوكراني.

وأضاف في مقالة لمجلة Nation: "مع الأخذ بالاعتبار، النزاع المسلح المحتدم في أوكرانيا والخلاف الكامل بين الولايات المتحدة وروسيا، يبدو نقل علاقتنا مع موسكو إلى المسار البناء، مهمة مستحيلة التنفيذ في الوقت الحالي. وعلى الأرجح سيظل الأمر كذلك ما دام النزاع في أوكرانيا مستمرا في مرحلته الحادة. ولكن بمجرد انتهاء تلك المرحلة، قد تظهر فرصة جديدة لتحسين هذه العلاقات".

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ووفقا له، لكي يتم تحقيق ذلك يجب على الولايات المتحدة استنتاج الدروس والعبر من الأخطاء التي ارتكبتها إدارة جورج بوش خلال جهودها لكبح نفوذ موسكو في منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي.

ويرى المستشار السابق أن واشنطن تستطيع نزع فتيل التوتر من العلاقات غير الودية مع روسيا من خلال المساعدة في قيام علاقات اقتصادية مثمرة بين كييف وأوروبا وموسكو، فضلا عن دعم "شكل من أشكال الحياد" العلني لأوكرانيا.

ويشار إلى أن روسيا حذرت الدول الغربية مرات كثيرة من عدم جدوى دعم أوكرانيا، وشددت على أن ذلك سيؤدي فقط إلى إطالة أمد النزاع.

المصدر: نوفوستي