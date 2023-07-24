وزير الدفاع الأوكراني يأمل قبول بلاده في الناتو العام المقبل

ما يزال وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، يتمنى انضمام بلاده للناتو، حيث قال إن كييف قد تنال عضوية في الحلف في القمة المقبلة في واشنطن صيف 2024.

وقال ريزنيكوف لشبكة CNN: "من يدري، ربما سيكون هذا يوما مهما للغاية بالنسبة لأوكرانيا"

في الوقت نفسه، أقر الوزير بأن بلاده لن تكون قادرة على الانضمام إلى الحلف إلا بعد انتهاء الصراع.

وأعرب ريزنيكوف عن أمله في أن ينتهي الصراع بحلول الصيف المقبل. في غضون ذلك، قال إن كييف ستواصل تنفيذ الإصلاحات اللازمة للانضمام للحلف.

وبحسب ما قاله الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي عقب قمة فيلنيوس الأخيرة، سيوجه الحلف دعوة إلى أوكرانيا عندما يقرر الحلفاء أنها لبت جميع الشروط. وقال إنه يتعين على كييف تحديث مؤسساتها الدفاعية والأمنية وإصلاحها، كما أشار ستولتنبرغ إلى أن الناتو لم يحدد أبدا إطارا زمنيا للدول للانضمام.

وفي السابق، أكد الحلف مرارا أن انضمام أوكرانيا إلى التحالف أمر مستحيل، بينما البلاد في حالة نزاع.

المصدر: تاس