صرح مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أوليغ سوسكين، بأن فلاديمير زيلينسكي فشل في قمة الناتو الأخيرة، لأنه لم يتمكن من تحقيق قبول بلاده في الحلف أو زيادة الدعم العسكري.

وقال سوسكين: "إنه فاشل، لا يفهم أي شيء سواء في الاقتصاد أو في الشؤون العسكرية. لم يف بوعد واحد. الآن فشلت قمة الناتو. لم يأخذوه إلى أي مكان. لا يعطونه جنود. أيها الناس استيقظوا، انظروا حولكم، ما الذي يتم فعله؟".

وفي رأيه، لم يتمكن زيلينسكي، بسبب عدم كفاءته، من حكم بلد في حالة نزاع عسكري. ولخص سوسكين قائلا إن القوات الأوكرانية ليس لديها أي فرص لشن هجوم مضاد ناجح، وهو ما يتحدث عنه الجميع.

وفي وقت سابق، رحب زيلينسكي بالضمانات الأمنية لكييف من دول مجموعة السبع، مؤكدا رغم ذلك أنها لا تعوّض عضوية بلاده في "الناتو".

وفي تصريح بعد محادثاته مع الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ اليوم، قال زيلينسكي إنه يجب النظر إلى وعود مجموعة السبع على أنها "ليست بديلا عن عضوية الناتو، بل ضمانات أمنية على طريق التكامل".

المصدر: نوفوستي