زيلينسكي عضّ شفتيه وحيدا..صورة تلخّص نتائج قمة "الناتو"

لخصت صورة واحدة ما تمخض عن قمة "الناتو" أمس الثلاثاء، حيث ظهر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي وحيدا قبيل التقاط صورة جماعية لزعماء دول الحلف وزوجاتهم.

إقرأ المزيد

وأثارت خيبة الأمل التي حملها بيان القمة الختامي لزيلنسكي سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات الساخرة عليه وأشار نشطاء إلى أنه سيلقى مصير بعض الزعماء الذين دعمتهم واشنطن في البداية وتركتهم لاحقا ليواجهوا نهاية غير متوقعة.

وتظهر إحدى الصور المتداولة الرئيس الأوكراني وهو يقف وحيدا ممتعضا في الصورة الجماعية، بينما انشغل الموجودون بالأحاديث الجانبية، في تجاهل واضح لزيلنسكي الذي يلهث لانضمام بلاده إلى حلف "الناتو".

ولم يعلن الحلف صراحة موعدا لقبول أوكرانيا في صفوف لكن ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف الناتو اقترح على الدول الأعضاء إعفاء أوكرانيا من إجراءات "خطة عمل نيل العضوية"، لتسريع انضمامها للحلف مستقبلا.

وفي وقت سابق، انتقد زيلينسكي "تردد الناتو وضعفه" في قبول انضمام أوكرانيا لعضويته، معتبرا "عدم تحديد إطار زمني لعضوية أوكرانيا في الناتو أمرا غير مسبوق وسخيفا".

وعقد زعماء بلدان "الناتو" قمتهم في فيلنيوس، حيث بحثون خطط دعم أوكرانيا، ونشر قوات أطلسية إضافية قرب الحدود مع روسيا، وقضايا أخرى تشمل زيادة الإنفاق الدفاعي.

المصدر: RT