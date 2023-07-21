لافروف يبحث الشراكة الاستراتيجية مع نظرائه في "بريكس"

عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اجتماعا مع وزراء خارجية بلدان "بريكس" عبر الفيديو، بحث الشراكة الاستراتيجية بين دول المجموعة.

وجاء في بيان الخارجية الروسية على موقعها: "جرى تبادل شامل لوجهات النظر حول سبل تطوير وتعزيز الشراكة الاستراتيجية للدول الخمس الأعضاء في المجموعة".

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كما بحث الاجتماع سير الإعداد لقمة "بريكس" المزمعة في جوهانسبيرغ بين 22 و24 أغسطس المقبل، والتي سيحضرها رؤساء جنوب إفريقيا والبرازيل والهند والصين، فيما سيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جميع جلساتها عبر الفيديو.

المصدر: "إنترفاكس"