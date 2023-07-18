عدد أعضاء بريكس قد يتجاوز الـ50

أعلن سفير جنوب إفريقيا لدى مجموعة "بريكس"، أنيل سوكلال، أن المنظمة في عملية التوسع يمكن أن توحد أكثر من 50 دولة.

وأكد أن العديد من الدول تريد الانضمام إلى "البريكس"، بما في ذلك مصر والإمارات وإندونيسيا والأرجنتين.

وشدد على أن "بريكس تمثل عالم المستقبل، وتأثير الجنوب العالمي آخذ في الازدياد. يجب أن يُنظر إلى "بريكس" على أنها حافز للتغيير نحو الأفضل في العالم".

وأشار إلى أن المجموعة جذابة نظرا لقوتها الاقتصادية والجيوسياسية، فضلا عن إمكاناتها المالية.

المصدر: تاس