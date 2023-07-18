رامافوزا: طلب اعتقال بوتين خلال قمة بريكس متهور ومخالف لدستورنا ويعني إعلان حرب ضد روسيا

ذكر موقع News24، أن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، قال إن اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة بركس المقبلة، سيكون بمثابة إعلان حرب على روسيا.

وأوضح الموقع نقلا عن شهادة رامافوزا أمام محكمة مقاطعة غوتنغ الإفريقية، أنه في حال "قررت جمهورية جنوب إفريقيا اعتقال بوتين خلال قمة بريكس المقبلة تنفيذا لقرار محكمة الجنايات الدولية، سيعتبر ذلك بمثابة إعلان حرب على روسيا، وهو ما يتعارض مع دستور الجمهورية".

وأضاف رامافوزا أنه "سيكون من المتهور وغير الدستوري وغير القانوني ممارسة الصلاحيات الممنوحة للحكومة لإعلان الحرب على روسيا من خلال اعتقال الرئيس بوتين".

ووفقا لوكالة "بلومبرغ" قال رامافوزا أمام المحكمة "أوضحت روسيا أن اعتقال بوتين سيكون إعلان حرب على روسيا، كما أعربت محكمة الجنايات الدولية عن قلقها إزاء التهديد النووي الروسي عقب صدور مذكرة الاعتقال، وليس لجنوب إفريقيا الحق في إعلان أو شن حرب على روسيا، كما أنها لا ترغب بذلك".

وبحسب موقع News24، اعتبر رامافوزا أن شهادته في محكمة غوتنغ العليا يجب أن تبقى سرية، ومع ذلك، قضت المحكمة في وقت لاحق بضرورة نشر هذه المعلومات.

في ذات الوقت نشر مكتب رئيس جنوب إفريقيا بيانا قال فيه "إن قيادة البلاد تدعم نشر شهادات رامافوزا، الذي لم يعارض ذلك بدوره".

ومن جانبه، قال أمين عام حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا فيكيل مبالولا، ، يوم الأحد، إن سلطات جنوب إفريقيا تدرس مشاركة بوتين الشخصية في قمة بريكس في جوهانسبرغ.

وأضاف أن حكومة جنوب إفريقيا قادرة على "التعامل مع هذه القضية"، وفي ذات الوقت، أشار إلى أن جنوب إفريقيا عضو في المحكمة الجنائية الدولية ويجب أن تفهم الالتزامات الموكلة إليها.

المصدر: نوفوستي