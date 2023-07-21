رئيس وكالة الاستخبارات المركزية: لا نرى بوادر روسية لاستخدام الأسلحة النووية

صرح رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، بأن الولايات المتحدة لا ترى أي إجراءات تحضيرية ملموسة من جانب روسيا لاستخدام الأسلحة النووية.

وقال بيرنز متحدثا في منتدى آسبن الأمني: "لا نرى أي استعدادات ملموسة اليوم للاستخدام المحتمل للأسلحة النووية".

وأشار بيرنز إلى أنه عقد اجتماعا خاصا مع رئيس المخابرات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، للتحذير من عواقب استخدام الأسلحة النووية في النزاع بأوكرانيا.

وقال: "أعتقد أنه من المهم أن يتحدث الرئيس شي جين بينغ والصين عن هذه القضية أيضا، لأن هذا الصوت يصعب على الكرملين تجاهله الآن".

وفي وقت سابق، أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن الولايات المتحدة لا ترى أي نية لدى روسيا لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا.

ومن جانبها، أوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن القيادة الروسية أكدت باستمرار أن موسكو لا تحتاج لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا.

وقالت إن "واشنطن تسعى لعدم ملاحظة ما هو واضح، وقد بات سلوكا نمطيا عندما تستغل الولايات المتحدة وأتباعها كل فرصة لخلق قصص الرعب حول التهديد النووي الروسي وتضخيمها".

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال في وقت سابق إن الغرب يعتمد الابتزاز النووي ويهدد باستخدام أسلحة الدمار الشامل ضد روسيا.

وحذر بوتين الذين يحاولون ابتزاز روسيا بالأسلحة النووية من أن الرياح قد تنقلب في اتجاههم، حيث ذكرهم بأن روسيا أقوى بلد نووي في العالم.

المصدر: نوفوستي