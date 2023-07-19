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الأمن الروسي يعتقل شخصا بشبهة التحضير لحرق معدات عسكرية في قازان

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الأمن الروسي يعتقل شخصا بشبهة التحضير لحرق معدات عسكرية في قازان
Sputnik
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أفاد فرع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في تتارستان بأن عناصره اعتقلوا في قازان أحد أعضاء منظمة "الفيلق- الحرية لروسيا " الإرهابية المحظورة في روسيا.

ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى المخابرات الروسية، خطط المذكور لتنفيذ هجمات إرهابية ضد مواقع ومنشآت عسكرية تابعة للجيش الروسي في جمهورية تتارستان.

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وقال مصدر أمني لمراسل "تاس": "يؤكد فرع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في تتارستان بشكل رسمي، واقعة اعتقال أحد أعضاء منظمة الفيلق- الحرية لروسيا، الذي خطط لإشعال النيران في معدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الروسية داخل أراضي الجمهورية".

في مارس 2023، اعتبرت المحكمة العليا في روسيا الاتحادية، المنظمة الأوكرانية فيلق "حرية روسيا"، منظمة إرهابية.

المصدر: تاس

 

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