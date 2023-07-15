الأمن الروسي: إحباط محاولة أوكرانية لاغتيال رئيسة تحرير RT سيمونيان والصحفية سوبتشاك

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية اليوم السبت أنها أحبطت محاولة مجموعة من النازيين الجدد لتنفيذ اغتيال رئيسة تحرير RT مارغريتا سيمونيان والصحفية البارزة كسينيا سوبتشاك.

وقالت الأمن الفدرالية في بيان لها: "أحبط جهاز الأمن الفدرالي بالتعاون مع لجنة التحقيق ووزارة الداخلية الروسية، استعدادات الأجهزة المختصة الأوكرانية لتنفيذ اغتيال مارغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير قناة RT التلفزيونية ووكالة "روسا سيغودنيا" للأنباء. وحسب المعلومات المتوفرة، فقد كانت تجري هناك تحضيرات لاغتيال الصحفية كسينيا سوبتشاك أيضا".

وأوضح البيان أن رجال الأمن احتجزوا في 14 يوليو في موسكو ومقاطعة ريازان، أعضاء مجموعة "فقرة -88" النازيين الجدد، الذين قاموا باستطلاع عناوين العمل والإقامة للصحفيتين.

وأضافت البيان: "أثناء التحقيق أكد هؤلاء التحضير لمحاولات اغتيال بتوجيه من جهاز أمن الدولة الأوكراني مقابل مكافأة قدرها 1.5 مليون روبل عن كل عملية قتل".

وصودرت من المحتجزين بندقية كلاشينكوف و90 طلقة ذخيرة لها وسكاكين ومقبض نحاسي وهراوات مطاطية وأصفاد وشارات وأعلام تحمل رموزا نازية، وأدبيات نازية وأجهزة اتصال وأجهزة كمبيوتر فيها بيانات تثبت نواياهم الإجرامية.

وذكر البيان أن لجنة التحقيق الروسي بصدد رفع قضايا جنائية ضد المحتجزين على صلة بالتطرف والإرهاب.

المصدر: "تاس"