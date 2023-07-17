أكد بوبي نادري، الصحفي في CGTN، أن فشل حلف "الناتو" في التخفيف من مخاوف موسكو الأمنية كان خطأ فادحا للكتلة.

وقال نادري: "فشل الناتو في التخفيف بشكل صحيح من مخاوف موسكو الأمنية الحقيقية أحد أكبر أخطاء المنظمة. وخطأ فادح آخر للحلف كان المساعدة المتسرعة إلى كييف، التي تم تقديمها بعد احتجاجات الميدان في عام 2014".

وأشار إلى أن الأخطاء الإستراتيجية لحلف "الناتو" والتقييم غير الكفء لنتائجها هي التي تسببت في النزاع الأوكراني الذي طال أمده.

وأضاف أن الخطأ الثالث هو فشل الحلف الملحوظ في الاستجابة لمخاوف روسيا ودعم جهود السلام الصينية.

المصدر: نوفوستي