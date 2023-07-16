"بهلوان".. صورة لزيلينسكي بملابسه الداخلية تثير سخرية مستخدمي "تويتر"

سخر مستخدمو "تويتر" من صورة رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، أثناء تقديمه فقرة ترفيهية في برنامج "كفارتال- 95" عندما كان يعمل ممثلا كوميديا وكان يرتدي وقتها ملابس داخلية سفلية فقط.

ونشر المخرج الأوكراني، إيغور لوباتينوك، صورة يظهر فيها زيلينسكي من الخلف بملابس داخلية سفلية فقط تم التقاطها عام 2014، وعلق عليها "خمنوا من الرجل على اليسار؟".

كتب Mohanad I. Almeshal "الممثل الأعلى أجرا في العالم".

وعلق Simionescu Bogdan: "هذا فلاديمير زيلينسكي الوحيد والذي لا يتكرر، المهرج من سيرك المسوخ".

وقال Daily Trite: "إنه النكتة التي لا يعتبرها أحد مضحكة".

وأضاف Cat Van Helsing مازحا: "لا أستطيع أن أميزه بدون زيه الأخضر".

© Twitter — Igor Lopatonok

المصدر: نوفوستي