بيربوك: أود لو تمكنت من التفاوض مع روسيا لكن الشروط لذلك غير متوفرة

قالت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، إنها تود لو ظهرت إمكانية لإجراء مفاوضات مع روسيا بشأن التسوية في أوكرانيا، لكنها في الوضع الحالي لا ترى وجود شروط لذلك.

جاء ذلك في مقابلة نشرت يوم الأحد في صحيفة بيلد أم زونتاغ، وتم بثها على قناة Welt TV.

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وردا على سؤال عما إذا كان من الممكن التفاوض مع السلطات الروسية، أضافت الوزيرة: "من الواضح، في الوضع الذي تراكم خلال الـ 500 يوم الماضية، لا هذا غير ممكن".

وتابعت بيربوك القول: "كنت أود لو كنا نستطيع القيام بمثل هذه المفاوضات. ولكن الحديث لا يجري الآن عن رغباتنا، بل عن ضرورة النظر في الواقع".

وزعمت الوزيرة الألمانية بأن "السلام سيحل عندما يغادر الجنود الروس أوكرانيا".

ونوهت بيربوك بأن وزارتها وحكومة بلادها، وكذلك على المستوى الدولي، "لا يمر يوم إلا ويتم خلاله بذل المحاولات الدبلوماسية" لدفع روسيا إلى وقف العملية العسكرية الخاصة.

في وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو لا ترفض أبدا التفاوض، لكن الحوار حول الوضع في أوكرانيا لا يمكن أن يتم إلا بعد الأخذ في الاعتبار مصالح روسيا ومخاوفها المشروعة.

وأكد لافروف، على أن روسيا مستعدة للاستماع إلى الدول الغربية إذا عرضت تنظيم محادثة حول الانفراج، مع مراعاة مصالح موسكو.

المصدر: تاس