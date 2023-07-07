وزيرة خارجية ألمانيا تدعو إلى وضع استراتيجية أمنية ضد روسيا

قالت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، لصحيفة "الغارديان" البريطانية، إن "روسيا ستظل تشكل تهديدا للسلام والأمن في القارة الأوروبية"، داعية لوضع استراتيجية أمنية ضد روسيا.

وأضافت بيربوك" "نحن نعلم أنه في المستقبل المنظور، ستظل روسيا في ظل حكم الرئيس فلاديمير بوتين تهديدا للسلام والأمن في قارتنا".

ودعت بيربوك الدول الأوروبية إلى وضع استراتيجية أمنية ضد روسيا.

وتشتهر بيربوك بتصريحاتها الهجومية الحادة بشأن روسيا. فقد دعت مرارا وتكرارا إلى زيادة ضغط العقوبات على موسكو وتقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا.

من جهة أخرى، شهدت شوارع مدينة أيزنهوتنشتات الألمانية، مؤخرا، تظاهرة شعبية شارك فيها نحو 30 شخصا، تأييدا للسلام واحتجاجا على إمدادات الأسلحة المخصصة لأوكرانيا، خلال زيارة بيربوك، لإحدى المدارس في المدينة، حيث ألقت خلالها أمام طلاب الصفوف الثانوية، وأولت خلالها اهتماما خاصا بمحاربة "التطرف اليميني".

وقالت وسائل الإعلام إنه في الوقت الذي كانت تلقي فيه بيربوك كلمتها أمام الطلاب، تجمهرت مجموعة مكونة من 30 مواطنا، أمام مدخل المدرسة احتجاجا على دعم برلين لكييف بالأسلحة، كما ألقى أحد المتظاهرين بيضتين على المبنى، ما دفع الشرطة لفتح تحقيق بدعوى محاولة إلحاق الضرر بالممتلكات العامة.

المصدر: نوفوستي