ألمانيا.. تظاهرة شعبية احتجاجا على إمداد أوكرانيا بالأسلحة خلال وجود بيربوك في إحدى المدارس

شهدت شوارع مدينة أيزنهوتنشتات الألمانية، اليوم الاثنين، تظاهرة شعبية شارك فيها نحو 30 شخصا، تأييدا للسلام واحتجاجا على إمدادات الأسلحة المخصصة لأوكرانيا.

ووفقا لصحيفة Welt الألمانية، جاء ذلك خلال زيارة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، لإحدى المدارس في المدينة، حيث ألقت خلالها كلمة أمام طلاب الصفوف الثانوية، وأولت خلالها اهتماما خاصا بمحاربة "التطرف اليميني".

وأضافت الصحيفة أنه في الوقت الذي كانت تلقي فيه بيربوك كلمتها أمام الطلاب، تجمهر مجموعة مكونة من 30 مواطن، أمام مدخل المدرسة احتجاجا على دعم برلين لكييف بالأسلحة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد المتظاهرين ألقى بيضتين على المبنى، ما دفع الشرطة لفتح تحقيق بدعوى محاولة إلحاق الضرر بالممتلكات العامة.

ومن جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة، "لعبا بالنار"، وتحريضا يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.

كما حذرت وزارة الدفاع الروسية، الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي