قوات كييف تستهدف مقاطعة بيلغورود الروسية بـ 519 قذيفة خلال اليوم الماضي

استهدفت القوات الأوكرانية منطقة شيبيكينسكي في مقاطعة بيلغورود الروسية بـ 519 قذيفة، أمس السبت.

وأفاد حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، في منشور عبر "تلغرام"، بأن قوات كييف استهدفت يوم الـ3 من يونيو الجاري، منطقة شيبيكينسكي الحضرية بـ 519 قذيفة بأعيرة مختلفة.

وذكر غلادكوف في وقت سابق، أنه نتيجة للقصف الأوكراني لقيت سيدتان مصرعهما في قريتي نوفايا تافولجانكا وبيزلودوفكا، كما أصيب شخصان آخران، مؤكدا أن الطواقم الطبية تقدم الخدمات اللازمة للمصابين.

وأشار إلى تضرر العديد من المنشآت الإدارية والتجارية في مدينة شيبيكينو، أما في قرية غرافوفكا فتم تسجيل 11 ضربة أوكرانية، ألحقت الأضرار بمنزلين.

وفي قرية بيزليوديفكا، تم تسجيل 19 ضربة، أسفرت عن تضرر مركبتين، بينما تعرضت قرية موروم للقصف 52 مرة، باستخدام مدافع الهاون، ما ألحق أضرارا جسيمة في المبنى الإداري والمدرسة ورياض الأطفال.

وقصفت قرية زيبوروفكا بـ 20 قذيفة من طراز "غراد"، كما تم قصف قرية نوفايا تافولزانكا بـ 102 قذيفة ما بين ضربات بالمدفعية وقذائف الهاون، أسفرت عن تضرر 60 أسرة، أما في قرية ماسلوفا مارينا فتم تسجيل 10 ضربات أوكرانية.

المصدر: نوفوستي