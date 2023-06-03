أوكرانيا.. دوي انفجارات في مقاطعة دنيبروبيتروفسك وإعلان حالة التأهب الجوي

أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجارات في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.

وذكرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية عبر "تلغرام"، أن صافرات الإنذار أطلقت في منطقة دنيبروبيتروفسك، عقب سماع دوي انفجارات.

ووفقا لصحيفة "سوسيلين" الأوكرانية، أعلنت حالة التأهب الجوي في المنطقة.

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية في وقت سابق 6 صواريخ أطلقها نظام كييف على مدينة بيرديانسك الروسية.

ووفقا لبيان السلطات: "حوالي الساعة 18:40 بالتوقيت المحلي، سمع دوي سلسلة انفجارات في مدينة بيرديانسك، ناجمة عن محاولة نظام كييف الإرهابي مجددا استهداف المدنيين".

كما أفاد مراسل RT باستهداف قوات كييف لمدينة دونيتسك وضواحيها بـ 492 صاروخا وقذيفة مدفعية خلال الـ24 ساعة الماضية، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجروح بينهم طفلة في الـ3 من العمر، و تضرر 26 مبنى سكنيا و5 مرافق بنى تحتية.

إقرأ المزيد

المصدر: RT