 
مباشر

أوكرانيا.. دوي انفجارات في مقاطعة دنيبروبيتروفسك وإعلان حالة التأهب الجوي

أخبار العالم

أوكرانيا.. دوي انفجارات في مقاطعة دنيبروبيتروفسك وإعلان حالة التأهب الجوي
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
مدينة دنيبروبتروفسك أوكرانيا.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vfpz

أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجارات في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.

وذكرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية عبر "تلغرام"، أن صافرات الإنذار أطلقت في منطقة دنيبروبيتروفسك، عقب سماع دوي انفجارات.

ووفقا لصحيفة "سوسيلين" الأوكرانية، أعلنت حالة التأهب الجوي في المنطقة.

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية في وقت سابق 6 صواريخ أطلقها نظام كييف على مدينة بيرديانسك الروسية.

ووفقا لبيان السلطات: "حوالي الساعة 18:40 بالتوقيت المحلي، سمع دوي سلسلة انفجارات في مدينة بيرديانسك، ناجمة عن محاولة نظام كييف الإرهابي مجددا استهداف المدنيين".

كما أفاد مراسل RT باستهداف قوات كييف لمدينة دونيتسك وضواحيها بـ 492 صاروخا وقذيفة مدفعية خلال الـ24 ساعة الماضية، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجروح بينهم  طفلة في الـ3 من العمر، و تضرر 26 مبنى سكنيا و5 مرافق بنى تحتية.

 

إقرأ المزيد
أنظمة الدفاع الجوي الروسي تتصدى لستة صواريخ أوكرانية في مدينة بيرديانسك
أنظمة الدفاع الجوي الروسي تتصدى لستة صواريخ أوكرانية في مدينة بيرديانسك

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا