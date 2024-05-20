أطباء رئيس وزراء سلوفاكيا يوضحون حالته الصحية بعد 5 أيام من محاولة الاغتيال

أعلنت مديرية مستشفى "روزفلت" في مدينة بانسكا بيستريكا أن الحالة السريرية لرئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو تتحسن.

وكتبت مديرية المستشفى: "بعد المعاينة التي أجريناها اليوم، يمكننا إبلاغكم أن المريض في حالة مستقرة".

إقرأ المزيد

وأضافت: "حالته السريرية تتحسن، وهو يتحدث مع الأطباء، والمؤشرات تشير إلى أن حجم الالتهابات لديه يتناقص تدريجيا".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع السلوفاكي روبرت كالينياك أن رئيس الوزراء روبرت فيتسو خضع لعملية جراحية جديدة يوم 17 مايو.

وأشار وزير الدفاع إلى أن الأمر سيستغرق عدة أيام حتى يؤكد الأطباء على وجه اليقين أن رئيس الوزراء يتحسن.

هذا وقد تعرض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو الاربعاء لعدة طلقات نارية بعد اجتماع حكومي في مدينة هاندلوفا بوسط البلاد فيما أعلنت الحكومة أنه "في وضع حرج" إثر هذا الهجوم.

وذكرت صحيفة "دينيك ان ديلي" أنه تم نقل رئيس الوزراء إلى سيارة من قبل حراس الأمن وأن الشرطة أوقفت المسلح مطلق النار.

المصدر: تاس