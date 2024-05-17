وزير الدفاع السلوفاكي يعلن خضوع رئيس الوزراء لعملية جراحية جديدة

أعلن وزير الدفاع السلوفاكي روبرت كالينياك أن رئيس الوزراء روبرت فيتسو خضع لعملية جراحية جديدة اليوم 17 مايو.

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وأشار وزير الدفاع إلى أن الأمر سيستغرق عدة أيام حتى يؤكد الأطباء على وجه اليقين أن رئيس الوزراء يتحسن.

وأكد كالينياك أن فيتسو واع وهو في وحدة العناية المركزة، معربا عن أمله في أن تتحسن صحته قريبا.

وفي وقت سابق، أكدت قناة "ماركيزا" السلوفاكية التلفزيونية نقلا عن مصادر، أن حياة رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو بعد الجراحة لا تزال في خطر.

هذا وقد تعرض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو الاربعاء لعدة طلقات نارية بعد اجتماع حكومي في مدينة هاندلوفا بوسط البلاد فيما أعلنت الحكومة أنه "في وضع حرج" إثر هذا الهجوم.

وذكرت صحيفة "دينيك ان ديلي" أنه تم نقل رئيس الوزراء إلى سيارة من قبل حراس الأمن وأن الشرطة أوقفت المسلح مطلق النار.

المصدر: تاس