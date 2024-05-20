في إشارة إلى مقتلهم.. زاخاروفا: دول الناتو أخذت تتسلم بصمت من أرسلتهم لتدريب القوات الأوكرانية

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن بعض دول الناتو بدأت بالفعل تتسلم من أرسلتهم إلى أوكرانيا لتدريب القوات الأوكرانية، في إشارة إلى عودتهم جثثا إلى أوطانهم.

بهذا الشكل، علقت زاخاروفا على كلام رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس التي قالت مؤخرا إن بعض دول الناتو تقوم بالفعل بتدريب جنود القوات المسلحة الأوكرانية على أراضي أوكرانيا.

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وكتبت زاخاروفا على قناتها في تيلغرام: "لقد بدأت بعض البلدان بالفعل في استعادة المدربين الذين أرسلتهم، لكنها تلتزم الصمت حيال ذلك، وآمل أن تتحدث كايا بشجاعة عن ذلك بالتفاصيل".

في مارس الماضي، قالت رئيسة الوزراء الإستونية إنها لا تضمن عدم إرسال بلادها لقواتها للمحاربة إلى جانب القوات الأوكرانية، مشددة على أن روسيا تشكل " تهديدا مباشرا" لبلادها.

في 16 مايو، ذكرت صحيفة بوليتيكو نقلا عن مسؤول كبير في إحدى دول الناتو، أن حلف شمال الأطلسي لا يخطط بعد لإرسال قوات إلى أوكرانيا، لكن في المستقبل قد يصل ممثلو الناتو إلى هناك لتدريب قوات نظام كييف المسلحة.

المصدر: تاس