القوات الأوكرانية تقصف ماكييفكا ودونيتسك وألكسندروفكا بالمدفعية والصواريخ

قال مصدر في ممثلية جمهورية دونيتسك بمركز تسجيل جرائم الحرب التي ترتكبها أوكرانيا، إن القوات الأوكرانية قصفت ماكييفكا ودونيتسك بقذائف مدفعية من عيار 155 مم.

وأضاف: "في الساعة السابعة و45 دقيقة صباحا تم تسجيل قصف للمركز السكني ماكييفكا بخمس قذائف مدفعية من عيار 155 مم. وفي نفس الوقت تم من المركز السكني أورلوفكا استهداف منطقة كييفسكي بمدينة دونيتسك بـ6 قذائف مدفعية من عيار 155 مم".

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ويشار إلى أن دول الناتو بالذات تستخدم قذائف المدفعية من عيار 155 مم.

زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بمدافع هاوتزر M777 بعيدة المدى من عيار 155 مم، وتستخدمها القوات الأوكرانية بكثافة لقصف مدن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك. كذلك تم تزويد القوات الأوكرانية بمدافع PzH 2000 الألمانية ذاتية الدفع، ومدافع Krab البولندية ذاتية الدفع، ومدافع CAESAR الفرنسية ذاتية الدفع، وكلها تستخدم قذائف من هذا العيار.

ووفقا للمصدر المذكور أعلاه، أطلقت القوات الأوكرانية صباح الأحد 10 قذائف من راجمات الصواريخ ألكسندروفكا، وذلك في تمام التاسعة من صباح اليوم.

تتبع ألكسندروفكا، لمنطقة بتروفسكي في مدينة دونيتسك، وهي على مسافة كيلومتر واحد من مارينكا، حيث توجد مواقع القوات الأوكرانية التي تقصف بشكل دوري بالمدفعية مختلف مناطق مدينة دونيتسك.

المصدر: نوفوستي