أعلنت الدفاع الروسية اليوم السبت أن أشرس المعارك على محور دونيتسك، تخوضها فصائل هجومية من قوات "أحمد" الخاصة في وسط بلدة مارينكا، ووحدات من الفيلق الأول للجيش في بلدة أفدييفكا.

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أفادت بذلك الدفاع الروسية في تقريرها اليومي اليوم السبت، مضيفة أن القوات الروسية قضت على أكثر من 200 جندي أوكراني على ذلك المحور خلال اليوم الماضي.

وبلغ إجمالي الخسائر البشرية للجيش الأوكراني على كافة المحاور خلال يوم نحو 585 جنديا، مع مقتل 90 جنديا على محور كوبيانسك و85 على محور كراسني ليمان و145 على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، و45 على محور خيرسون.

ومن أبرز النقاط الواردة في تقرير الدفاع الروسية:

تحييد مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانيتين على محور كوبيانسك وأخرى على محور كراسني ليمان

تدمير 3 دبابات، وراجمتي صواريخ "غراد" و3 مدافع ذاتية الحركة من طراز "غفوزديكا" و2 من طراز "أكاتسيا"، ومدفع ذاتي الحركة KRAB بولندي الصنع، و4 مدافع هاوتزر من طراز "دي-30" و2 من طراز "مستا-بي"، وواحد من طراز "دي-20"، إضافة إلى عدد من المدرعات والمركبات العسكرية.

إصابة 87 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات في 96 منطقة

ضرب معسكر ميداني لتشكيل قومي أوكراني في منطقة خاركوف، وتدمير 3 مستودعات ذخيرة في ومركز للقيادة والمراقبة في دونيتسك

إسقاط طائرة "سو-27" ومروحية "مي-8" في دونيتس، واعتراض صاروخين من طراز Storm Shadow و7 قذائف من HIMARS، و16 طائرة مسيرة

مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 432 طائرة، و236 مروحية، و452 4 طائرة بدون طيار، و424 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و9361 دبابة ومدرعة أخرى، و110 1 راجمات صواريخ، و4984 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و10624 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: RT