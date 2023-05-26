البيت الأبيض: لا يمكننا التأكيد أن الاسختبارات الأوكرانية تقف وراء الهجوم بالمسيرات على الكرملين

صرح المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي أنه لا يمكن للولايات المتحدة تأكيد تقارير إعلامية مفادها أن الهجوم بالمسيرات على الكرملين أوائل مايو الجاري نظمته الاستخبارات الأوكرانية.

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وقال كيربي في حديث لقناة "سي أن أن"، اليوم الأربعاء: "لا يمكننا ببساطة تحديد المجموعات التي تجري عمليات بشكل مستقل، سواء كانت مرتبطة بحكومة أوكرانيا أم لا. وبالطبع لا يمكننا تأكيد المعلومات الواردة في صحيفة "نيويورك تايمز" حول هذا الهجوم على الكرملين".

وأشار كيربي إلى أن الولايات المتحدة تريد أن تكون أوكرانيا قادرة على "الدفاع عن أراضيها الخاصة".

وأضاف: "كما أفهمنا بوضوح بأننا لا نريد... تصعيدا في هذا النزاع".

وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز"، أمس الأربعاء، أن الإدارة الأمريكية ترى أن الهجوم بالمسيرات على الكرملين في بداية مايو الجاري نظمته إحدى أجهزة الاستخبارات الأوكرانية. وأضافت أنه لا تتوفر لدى الاستخبارات الأوكرانية أي معلومات حول ماهية الاستخبارات الأوكرانية التي شاركت في الهجوم وما إذا كان رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي على علم بالتحضير له.

المصدر: تاس