كيربي: أفهمنا أوكرانيا مجددا بمعارضتنا لاستخدام معداتنا لتنفيذ ضربات على أراضي روسيا

قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن كييف أكدت لواشنطن أنها لن تنفذ ضربات على أراضي روسيا باستخدام الأسلحة والمعدات العسكرية أمريكية الصنع.

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وذكر كيربي في حديث لقناة "سي أن أن": "أفهمنا الأوكرانيين من جديد... بأننا لا نريد أن تستخدم أي من المعدات المصنوعة في الولايات المتحدة في تنفيذ ضربات على أراضي روسيا... وتلقينا تأكيدات من الأوكرانيين أنهم سيحترمون رغباتنا هذه". وأشار إلى أن واشنطن لا تريد أن يتجاوز هذا النزاع حدود أوكرانيا.

كما أكد كيربي أن السلطات الأوكرانية والأمريكية بحثت مسألة استخدام المعدات العسكرية الأمريكية "مؤخرا، بالأمس فقط أو نحو ذلك"، لكن المكالمة بين كييف وواشنطن كانت ضرورية لـ "تأكيد" عدم نية السلطات الأوكرانية استخدام المعدات الأمريكية لقصف أراضي روسيا.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية، سابقا، مقطع فيديو يظهر تداعيات عملية القضاء على مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في مقاطعة بيلغورود الروسية. ويظهر هذا المقطع أيضا عدة مركبات مدرعة محترقة وكذلك مركبات "Humvee" الأمريكية. من جهته صرح المتحدث باسم الدائرة الرئيسية للاستخبارت الأوكرانية أندريه تشيرنياك أنه لا يعرف من أين أخذ هؤلاء المخربون المعدات الأمريكية المستخدمة في هجومهم على هذه المنطقة الروسية.

المصدر: نوفوستي