البنتاغون يعلق على استخدام الأسلحة الأمريكية في الهجوم على بيلغورود الروسية

علق البنتاغون على استخدام المجموعات التخريبية الأوكرانية التي تسللت لأطراف مقاطعة بيلغورود الروسية بأسلحة أمريكية، وقضى عليها الجيش الروسي ودمر أسلحتها واغتنم العشرات منها.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "نحن لم نوافق على أي تسليم للمعدات لأي تشكيلات غير رسمية، وهم لم يطلبوا تسليم المعدات لأي تشكيلات شبه عسكرية (غير تابعة للقوات الأوكرانية)".

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وأضاف أنه ليس بوسع البنتاغون تأكيد صحة الصور للعربات المدرعة الأمريكية، التي تم نشرها في أعقاب هجوم المجموعة التخريبة على مقاطعة بيلغورود.

وقال: "يجب أن ننظر إلى الوقائع قبل أن نخرج بالاستنتاجات".

وكانت وزارة الدفاع الروسية وسلطات مقاطعة بيلغورود قد نشرت صورا ومقاطع فيديو لأسلحة أمريكية، دمرها الجيش الروسي خلال صده هجوم المجموعة التخريبية التي تسللت إلى الأراضي الروسية من أوكرانيا يوم الاثنين.

كما نشر الجيش الروسي صورا لعشرات من جثث قتلى نازيي كييف، ومشاهد أسر ثمانية منهم.

المصدر: نوفوستي