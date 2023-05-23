فيديو يحبس الأنفاس لعربات وأسلحة الأوكرانيين الأمريكية المدمرة في بيلغورود

نشرت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو لأسلحة قوات كييف الأمريكية التي دمرها الجيش الروسي في مقاطعة بيلغورود، بعد محاولة قوات خاصة أوكرانية التسلل إلى المقاطعة الروسية أمس الاثنين.

وأظهر الفيديو مدرعات محترقة وعربات أمريكية من طراز هامبفي مدمرة ومعطوبة.

كما كشفت الوزارة عما تبقى من شاحنات "بيك آب" خفيفة تابعة للقوميين الأوكرانيين، والسترات الواقية من الرصاص ومعدات الاتصالات اللاسلكية المتناثرة على الأرض، وغيرها من المعدات التي خلفها نازيو كييف.

وأفاد محافظ مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، أمس الاثنين بدخول مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية إلى أراضي منطقة غرايفورونوفسكي بالمقاطعة.

وقال غلادكوف إنه نتيجة لقصف القوميين الأوكرانيين لقي شخص مصرعه، وأصيب 13 آخرون.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تصفية أكثر من 70 مسلحا أوكرانيا، وأسر ثمانية منهم، والقضاء على فلول القوات المهاجمة على طريق فرارها بضربات وجهتها المروحيات، وقصف صاروخي جوي.

المصدر: نوفوستي