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مسؤول: مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية تسللت إلى مقاطعة بيلغورود الروسية

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مسؤول: مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية تسللت إلى مقاطعة بيلغورود الروسية
AP
أرشيف
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أفاد محافظ مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف بدخول مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية إلى أراضي منطقة غرايفورونوفسكي بالمقاطعة.

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وكتب غلادكوف في صفحته على "تلغرام": "دخلت مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية إلى أراضي منطقة غرايفورونوفسكي".

وأضاف: "تتخذ القوات الروسية بالتعاون مع حرس الحدود وقوات الحرس الوطني وجهاز الأمن الفدرالي الإجراءات الضرورية بهدف القضاء على العدو. سأخبركم بتفاصيل العملية لاحقا".

المصدر: تاس

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