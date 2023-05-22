مسؤول: مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية تسللت إلى مقاطعة بيلغورود الروسية
AP
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أفاد محافظ مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف بدخول مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية إلى أراضي منطقة غرايفورونوفسكي بالمقاطعة.
وكتب غلادكوف في صفحته على "تلغرام": "دخلت مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية إلى أراضي منطقة غرايفورونوفسكي".
وأضاف: "تتخذ القوات الروسية بالتعاون مع حرس الحدود وقوات الحرس الوطني وجهاز الأمن الفدرالي الإجراءات الضرورية بهدف القضاء على العدو. سأخبركم بتفاصيل العملية لاحقا".
المصدر: تاس