أعلنت وزارة الدفاع الروسية الوم الثلاثاء أن قواتها تمكنت من القضاء على الفصائل القومية المتطرفة الأوكرانية التي توغلت في مقاطعة بيلغورود الاثنين، مؤكدة مقتل أكثر من 70 مسلحا.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إنه "بعد تعرضه للهزيمة في مدينة أرتيوموفسك، تحول نظام كييف إلى تنفيذ أعمال إرهابية ضد السكان المدنيين".

وتابعت: "في 22 مايو، بعد قصف مدفعي مكثف لنقطة تفتيش كوزينكا الحدودية الدولية، وعدد من المواقع المدنية الأخرى في منطقة غرايفورونسكي بمقاطعة بيلغورود، توغلت وحدة من فصيل قومي أوكراني في أراضي روسيا".

وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه "في سياق عملية مكافحة الإرهاب، تم صد الفصائل القومية وإلحاق هزيمة بها من خلال ضربات جوية ونيران مدفعية وأعمال نشطة لوحدات حماية الحدود التابعة للمنطقة العسكرية الغربية. وطردت فلول القوميين إلى أراضي أوكرانيا، حيث استمر إطلاق النار عليهم حتى القضاء عليهم بشكل كامل".

وأوضح تقرير الدفاع الروسية أنه تمت تصفية أكثر من 70 إرهابيا أوكرانيا وتدمير أربع مركبات قتالية مدرعة وخمس شاحنات صغيرة.

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ومن أبرز النقاط الأخرى التي تضمنها تقرير الدفاع الروسية:

القضاء على نحو 720 جنديا أوكرانيا على محاور القتال الأساسية، بما في ذلك خلال 110 جنود على محور كوبيانسك، و65 جنديا على محور كراسني ليمان، و375 جنديا على محور دونيتسك، و150 جنديا على محور جنوب دونيتسك وزابوروجيه، و20 جنديا على محور خيرسون

تحييد مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانيتين على محور كوبيانسك وأخرى على محور جنوب دونيتسك وزابوروجيه

تدمير مستودعين ومركز قيادة ومستودعين وقود في دونيتسك

إصابة 96 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 112 منطقة

اعتراض 13 قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS و"أوراغان" وإسقاط 11 طائرة بدون طيار

مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 428 طائرة، و235 مروحية و273 4 طائرة بدون طيار، و424 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و9275 دبابة ومدرعة أخرى، و1100 راجمة صواريخ و4887 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و10395 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: RT