الكرملين: توغل المخربين الأوكرانيين في بيلغورود يثير قلقا بالغا

صرح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن توغل مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في بيلغورود يثير قلقا عميقا، مؤكدا ضرورة مواصلة العملية العسكرية الخاصة لمنع وقوع مثل هذه الحوادث.

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وقال بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء حول أحداث بيلغورود: "ما حدث أمس مصدر قلق عميق. وهذا يؤكد مرة أخرى أن المسلحين الأوكرانيين يواصلون أنشطتهم ضد بلدنا، وهذا الأمر يتطلب منا جهودا كبيرة".

وأضاف: "هذه الجهود مستمرة وكذلك تتواصل العملية العسكرية الخاصة لمنع مثل هذه التوغلات في المستقبل".

وذكر بيسكوف أنه ليس هناك في جدول أعمال رئيس البلاد عقد اجتماع خاص لمجلس الأمن الروسي على خلفية أحداث بيلغورود، مشيرا إلى احتمال عقد اجتماع عادي للمجلس في نهاية الأسبوع.

وردا على سؤال حول وجود أشخاص من أصل روسي ضمن مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية التي هاجمت بيلغورود، قال إنه "يجب علينا أن ننطلق من حقيقة أنهم جميعا مسلحون أوكرانيون"، وأضاف: "هؤلاء هم مسلحون أوكرانيون من أوكرانيا. هناك عديد من الروس يعيشون في أوكرانيا. لكنهم على أي حال مسلحون أوكرانيون".

المصدر: "نوفوستي"