حاكم بيلغورود: استمرار عملية تطهير المناطق التي تسلل إليها المخربون الأوكرانيون

أعلن فياتشيسلاف غلادكوف، حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية المحاذية لحدود أوكرانيا، أن هناك عملية تطهير مستمرة بمنطقة غريفورونسكي التي تسللت إليها أمس مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية.

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وقال غلادكوف في تسجيل مصور نشره عبر "تلغرام" صباح اليوم الثلاثاء، إن "وزارة الدفاع مع وكالات إنفاذ القانون الأخرى تواصل تطهير منطقة غرايفورونسكي"، داعيا سكان المنطقة الذين غادروا منازلهم مؤقتا، لعدم العودة إلى حين تسمح الأوضاع الأمنية بذلك.

وذكر غلادكوف أنه قد يكون هناك جريحان من المدنيين في القرى التي دخلها العدو، وأن القوات الأمنية لم تتمكن حتى الآن من الوصول إليهما، وقال: "آمل أن نتمكن من إجلائهما بأسرع وقت ممكن ونقلهما إلى مؤسسة طبية".

وأكد الحاكم أنه لم يتم تسجيل سقوط قتلى بين السكان حتى اللحظة.

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وكان غلادكوف أعلن مساء الاثنين أنه تم فرض نظام عمليات لمكافحة الإرهاب في مقاطعة بيلغورود. وأفاد بأن 8 أشخاص أصيبوا نتيجة الهجوم الذي شنته مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية في المنطقة، مضيفا أن معظم سكان القرى الحدودية غادروا منازلهم.

المصدر: "نوفوستي"