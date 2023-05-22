بيسكوف يسمي هدف العملية التخريبية الأوكرانية في بيلغورود

وصف الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف محاولة مجموعة تخريبية أوكرانية اقتحام مقاطعة بيلغورود بأنها ليست أكثر من محاولة لتقليل التأثير السياسي لفقدان كييف أرتيوموفسك (باخموت).

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الاثنين: "نحن نفهم تماما الغرض من هذا العمل التخريبي، وهو صرف الأنظار عن محور باخموت، وتقليل الأثر السياسي لخسارة الجانب الأوكراني لمدينة أرتيوموفسك".

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وذكر بيسكوف أن مسؤولي وزارة الدفاع وهيئة الأمن الفيدرالي وحرس الحدود أبلغوا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن محاولة المخربين الأوكرانيين لاقتحام مقاطعة بيلغورود، وقال إن العمل جار لإخراجهم من الأراضي الروسية والقضاء عليهم.

وأكد بيسكوف أن هناك ما يكفي من القوات والوسائل في الموقع للتعامل مع الهجوم.

وفي وقت سابق اليوم أفاد حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف بدخول مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية إلى أراضي منطقة غرايفورونوفسكي بالمقاطعة، مشيرا إلى أن قوات الجيش والأمن تتخذ الإجراءات الضرورية بهدف القضاء على العدو.