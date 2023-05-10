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كييف تنتقد تصريحات بوريل حول الأزمة الأوكرانية

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كييف تنتقد تصريحات بوريل حول الأزمة الأوكرانية
Sputnik
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أعرب مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولياك، عن رفضه لتصريح مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والخارجية جوزيب بوريل، بأن الأزمة الأوكرانية ستنتهي فور وقف الدعم العسكري لكييف.

 

واعترف بوريل في وقت سابق، بأنه يمكن وقف النزاع في أوكرانيا على الفور إذا توقف الغرب عن تقديم الدعم العسكري إلى سلطات كييف ومع ذلك، في رأيه، فإن مثل هذا السلام لن يناسب الحلفاء الغربيين.

وأشار بودولياك عقب تصريحات بوريل، في حسابه على "تويتر": "مرة أخرى... وقف توريد الأسلحة لأوكرانيا بشكل مطلق لا يوقف النزاع على الفور".

وصرح الكرملين في وقت سابق، أنه لا توجد شروط مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى مسار سلمي، والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة.

كما أكد الكرملين أن روسيا تقدر تقديرا عاليا جهود جميع البلدان التي تحاول إيجاد حل للنزاع في أوكرانيا في اتجاه سلمي.

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المصدر: نوفوستي 

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