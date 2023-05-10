بوريل: أعرف طريقة لحل النزاع في أوكرانيا لكنها لا تناسب الغرب

اعترف رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيف بوريل، بأنه يمكن وقف النزاع في أوكرانيا على الفور إذا توقف الغرب عن تقديم الدعم العسكري إلى سلطات كييف.

ولكن ووفقا لاعتقاد بوريل، فإن مثل هذا السلام لن يناسب الحلفاء الغربيين.

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وأضاف بوريل في حديث تلفزيوني: "أعرف كيف يمكن إنهاء هذه الحرب على الفور: يجب التوقف عن تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، ويجب أن تستسلم أوكرانيا خلال أيام قليلة. هذا كل شيء، بذلك ستنتهي الحرب".

لكن بوريل تساءل عما إذا كان السلام الذي يتم تحقيقه بهذه الطريقة يلبي مصالح الغرب، وقال: "السلام في أسرع وقت ممكن، ولكن أي سلام هذا؟". وشدد بوريل مجددا على ضرورة الاستمرار في تقديم الدعم لأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي