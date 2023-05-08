بوريل متحدثا بصراحة عن أوكرانيا: خيبة أمل عميقة

كتب رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على مدونته أن النزاع في أوكرانيا كشف خلافات الغرب مع الأجزاء الأخرى من العالم.

وأضاف بوريل: "الفجوة بين الغرب والباقي أخذت تتجاوز نطاق الحرب. على العكس من ذلك، هي نتيجة للإحباط العميق - أو الغضب إذا قلنا الحق – بسبب إدارة الغرب السيئة وغير الصحيحة للعولمة منذ نهاية الحرب الباردة".

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ووفقا لاعتقاد بوريل، هذا الانقسام سيتعمق وهو يهدد بالتحول إلى هاوية.

وقال: "وبغض النظر عن المصطلحات، يجب علينا أن نأخذ على محمل الجد توقعات البلدان النامية ونحسب الحساب لعدم رضاها. لكن في الأساس لأن هذا العالم يشهد معركة آراء، بل وأكثر من ذلك، معركة اقتراحات".

وزعم بوريل بأن النزاع الأوكراني، أعاد توحيد التحالف عبر الأطلسي.

المصدر: نوفوستي