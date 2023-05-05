بوريل: ليس هناك إلا "خطة سلام وحيدة" لأوكرانيا

صرح مسؤول السياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأن خطة رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي هي خطة السلام "الوحيدة"، أما المبادرة الصينية فلا يمكن أخذها على محمل الجد.

وقال بوريل خلال مشاركته في مؤتمر الخبراء حول حالة الاتحاد الأوروبي في فلورنسا اليوم الجمعة: "ليس هناك إلا خطة سلام واحدة لأوكرانيا هي خطة زيلينسكي. الخطة الصينية هي مجرد مجموعة من التمنيات الطيبة".

وأضاف: "لنكن واقعيين، الآن علينا دعم جهود أوكرانيا العسكرية".

وفي وقت سابق وصفت موسكو "خطة السلام" التي اقترحها الرئيس الأوكراني، بأنها منفصلة عن الواقع، مشيرة إلى أن الخطة التي لا تأخذ في الاعتبار حقائق اليوم المتعلقة بأراضي روسيا ومناطقها الجديدة، لا يمكن أن تكون سلمية.

وأعلن زيلينسكي في منتصف نوفمبر من العام الماضي في قمة مجموعة العشرين عن صيغة من عشرة بنود، شملت ضمان الأمن الإشعاعي والنووي والغذائي وأمن الطاقة، والإفراج عن جميع الأسرى، واستعادة وحدة أراضي أوكرانيا، وانسحاب القوات الروسية ووقف القتال، وعودة العدالة ومكافحة الإبادة البيئية ووقف التصعيد وتحديد نهاية الحرب.

المصدر: "نوفوستي"