موسكو: خطة زيلينسكي للسلام منفصلة عن الواقع

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن "خطة السلام" التي اقترحها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، منفصلة عن الواقع.

وقال نيبينزيا: "دائما ما يأتون بأفكار مختلفة، بما في ذلك "خطة سلام" من عشر بنود لا علاقة لها بالواقع".

وأعلن زيلينسكي في منتصف نوفمبر من العام الماضي في قمة مجموعة العشرين عن صيغة من عشر بنود، شملت ضمان الأمن الإشعاعي والنووي والغذائي وأمن الطاقة، والإفراج عن جميع السجناء، واستعادة وحدة أراضي أوكرانيا، وانسحاب القوات الروسية ووقف القتال، وعودة العدالة ومكافحة الإبادة البيئية ووقف التصعيد وتحديد نهاية الحرب.

المصدر: نوفوستي