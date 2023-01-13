أوكرانيا تعول على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في أقل من سنتين

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، أن أوكرانيا تعول على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي خلال أقل من سنتين من انطلاق المفاوضات مع المفوضية الأوروبية.

وقال شميغال خلال اجتماع الحكومة، يوم الجمعة، إن أوكرانيا في المرحلة النهائية من تنفيذ التوصيات السبع من المفوضية الأوروبية، التي ستسمح بالقيام بالخطوات التالية نحو التكامل مع أوروبا.

وبعد ذلك تعتزم أوكرانيا صياغة مواقفها وتشكيل فريق المفاوضين تحضيرا للتفاوض مع بروكسل.

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وأضاف شميغال: "ثم ينتظرنا طريق المفاوضات التي يجب أن تنتهي بتوقيع الاتفاق حول انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي. ونحن نعول على قطع هذا الطريق في أقل من سنتين. وعندئذ ستكون أوكرانيا عضوا كاملا في الاتحاد الأوروبي".

وتابع: "وسيتم إزالة كافة الحواجز أمام التجارة ورقع القيود على تنقل الأيدي العاملة، وستتمتع أوكرانيا بالوصول إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي وصناديقها الاستثمارية".

وأشار إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ستزور أوكرانيا خلال الأسابيع القادم، برفقة أكثر من 10 مفوضين أوروبيين لإجراء المشاورات الحكومية.

المصدر: RT