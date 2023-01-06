زيلينسكي يأمل في إجراء مفاوضات قريبا حول انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

أعرب رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، عن أمله في أن تبدأ قريبا المفاوضات بشأن انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.

وكتب زيلينسكي على قناته في تيلغرام، أنه ناقش مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، بالتفصيل الوضع المترتب حول النزاع العسكري مع روسيا ومخاطر تصعيده.

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وبعد هذا اللقاء الذي تم عبر الإنترنت ، يتوقع رئيس الدولة الأوكرانية أن تبدأ المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا خلال رئاسة السويد في مجلس الاتحاد الأوروبي.

وقال زيلينسكي: "هذا محفز قوي لجيشنا ولرغبة العامة لمجتمعنا. نعتقد أن هذا سيكون حافزا قويا للوحدة داخل الاتحاد الأوروبي كذلك".

وأعلن الرئيس الأوكراني، أنه دعا رئيس وزراء السويد لزيارة كييف، بهدف متابعة الحوار.

في وقت سابق، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن هناك طريقا طويلة وصعبة نوعا ما تنتظر أوكرانيا للوصول إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، لكن الاتحاد سيدعم كييف في هذه العملية.

المصدر: لينتا رو