هنغاريا تدعو للإسراع بقبول أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي

صرح بالاش أوربان، مستشار رئيس الوزراء الهنغاري بأن بودابست تدعو إلى الإسراع في منح عضوية الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.

وقال في تصريحات صحفية يوم الجمعة إن هنغاريا تؤيد المساعي الأوكرانية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي رغم الانتقادات الأوكرانية لمواقف هنغاريا، وتريد من المفوضية الأوروبية أن تعمل على إنجاز ذلك.

وأضاف: "نأمل بأن يحدث ذلك بأسرع ما يمكن. وعلى الدول الأعضاء أن تضغط على المفوضية من أجل الإسراع بهذه العملية".

وأعرب أوربان كذلك عن تأييد هنغاريا لانضمام صربيا إلى الاتحاد الأوروبي.

المصدر: بلومبرغ